Basket serie A: Milano domina la Fortitudo, Brescia vince il posticipo (Di lunedì 1 marzo 2021) Bologna, 28 febbraio 2021 " Nelle gare domenicali della ventesima giornata del campionato di serie A di Basket la capolista Armani Milano - reduce dal successo netto in Eurolega contro il Khimki - ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Bologna, 28 febbraio 2021 " Nelle gare domenicali della ventesima giornata del campionato diA dila capolista Armani- reduce dal successo netto in Eurolega contro il Khimki - ...

Tutte sconfitte le piemontesi del campionato di serie A2 di basket Pessima giornata per le squadre piemontesi impegnate nel campionato di serie A2 di basket, tutte uscite sconfitte dai rispettivi incontri. Se la sconfitta di Biella (87 - 83 a Trapani) non è putroppo una sorpesa, pesano di più le paartite perse da Torino (in csa 86 - 92 ...

Serie B - L’Alpha Pharma Bisceglie fa la voce grossa contro Molfetta Una partita dall’elevato tenore agonistico. L’Alpha Pharma Bisceglie l’ha fatta sua in ragione di una prestazione di spessore sotto il profilo della personalità e dell’intensità difensiva, ...

