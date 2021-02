Basket, Serie A 2021: Brescia fa suo il posticipo della 20ma giornata contro Reggio Emilia (Di lunedì 1 marzo 2021) Importante vittoria in chiave playoff per la Germani Basket Brescia, che supera la Unahotels Reggio Emilia per 89-79 nel posticipo della ventesima giornata. La squadra lombarda sale a quota 18 punti al settimo posto grazie al terzo successo di fila, mentre gli Emiliani rimangono fermi a quota 14, subendo la terza sconfitta consecutiva. Protagonista della partita Kenny Chery, che ha messo a referto 22 punti. Per Brescia chiudono in doppia cifra anche Burns (16), Willis (15) e Crawford (10). A Reggio Emilia non sono bastati i 19 punti di Brandon Taylor e i 17 di Henry Sims. Partita che ha visto partire benissimo gli ospiti, che si sono portati avanti di sette punti alla prima sirena. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Importante vittoria in chiave playoff per la Germani, che supera la Unahotelsper 89-79 nelventesima. La squadra lombarda sale a quota 18 punti al settimo posto grazie al terzo successo di fila, mentre glini rimangono fermi a quota 14, subendo la terza sconfitta consecutiva. Protagonistapartita Kenny Chery, che ha messo a referto 22 punti. Perchiudono in doppia cifra anche Burns (16), Willis (15) e Crawford (10). Anon sono bastati i 19 punti di Brandon Taylor e i 17 di Henry Sims. Partita che ha visto partire benissimo gli ospiti, che si sono portati avanti di sette punti alla prima sirena. Il ...

