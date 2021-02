Barcellona | guerriglia urbana per le strade | mezzi della polizia e negozi in fiamme

(Di domenica 28 febbraio 2021) Continuano le proteste aper l’arresto del rapper spagnolo, Pablo Hasel. Nelle ultime ore migliaia di persone sono scese in piazza e hanno dato vita a violenti scontri con le forze dell’ordine. Le immagini mostrano i manifestanti mentre danno fuoco a una camionettacon un agente ancora dentro il veicolo e saccheggiano diversie bancomat. La Spagna, infatti, è ancora in tumulto da quando laha incarcerato il rapper Pablo Hasel, condannato a nove mesi di carcere a causa di alcuni tweet in cui ha glorificato attacchi terroristici, ha paragonato l’ex re Juan Carlos I a un boss mafioso e ha accusato ladi aver ucciso manifestanti e migranti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'incontro, organizzato da Reds con il supporto della Deputazione di, si svolgerà dalle ...molto importante per difendere i diritti di una comunità sottoposta ad un contesto di", ...Di nuovoè stata l'epicentro delle proteste che questa volta si sono estese in altre ... Ma, dopo oltre un settimana di scene diurbana, la tentazione di focalizzarsi sui roghi per ...Quello che sta succedendo in questi giorni a Barcellona, Madrid e altre città è l'espressione di qualcosa che viene da lontano e non riguarda solo la Spagna.