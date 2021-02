Barbara D’Urso parla dopo la chiusura anticipata di Live Non è la D’urso: ‘Vi dico la verità’ (Di domenica 28 febbraio 2021) La chiusura anticipata di Live Non è la D’urso oramai è certa. Lo ha confermato Mediaset dopo i tanti articoli degli ultimi giorni in cui si ipotizzavano diverse motivazioni. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Live Non è la D’urso continua: cosa accadrà in studio il 28 Febbraio dopo il comunicato ufficiale della Rete, anche la diretta interessata è intervenuta sull’argomento e ha deciso di raccontare la verità. Sebbene ci possano essere stati dei cali negli ascolti, Live non è la D’urso chiuderà prima per esigenze di palinsesto e di spazi ma non lascerà ‘orfani’ i suoi spettatori. In un video postato sul suo profilo Instagram, Barbara ... Leggi su funweek (Di domenica 28 febbraio 2021) LadiNon è laoramai è certa. Lo ha confermato Mediaseti tanti articoli degli ultimi giorni in cui si ipotizzavano diverse motivazioni. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,Non è lacontinua: cosa accadrà in studio il 28 Febbraioil comunicato ufficiale della Rete, anche la diretta interessata è intervenuta sull’argomento e ha deciso di raccontare la verità. Sebbene ci possano essere stati dei cali negli ascolti,non è lachiuderà prima per esigenze di palinsesto e di spazi ma non lascerà ‘orfani’ i suoi spettatori. In un video postato sul suo profilo Instagram,...

