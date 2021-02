Bambina di 7 anni ritrovata | era dispersa a Monte Pozzo nei pressi di Ventimiglia

rtl1025 : ?? E' stata trovata, verso le 20:30, su un ponte di frazione Calvo, a #Ventimiglia, la bambina di 7 anni data per di… - LaStampa : Ventimiglia, bimba di 7 anni scompare durante una passeggiata nei boschi: era con i genitori - MediasetTgcom24 : Ventimiglia, ritrovata la bimba di sette anni scompare durante una passeggiata #Ventimiglia - infoitinterno : Scomparsa una bambina di 7 anni: ricerche in corso a Ventimiglia - infoitinterno : Ritrovata la bambina di 7 anni che era scomparsa a Ventimiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina anni

Segnalo, io non ci ho dormito la notte, a Bologna per la prima volta è stata ricoverata in terapia intensiva grave unadi 11. Io ho sempre difeso la scuola ma ho come primo dovere di ...Per la prima volta ricoverata in terapia intensiva unadi 11che è grave ", ha raccontato il governatore, nonché presidente della Conferenza Stato Regioni. Questo gli ha offerto l'...E' accaduto intorno alle 18.La piccola stava scendendo da Monte Pozzo assieme ai genitori e ad altre persone quando, in circostanze ancora da chiarire, il gruppo l'ha persa di vista. Potrebbe… Leggi ...Stefano Bonaccini a Live Non è la D’Urso su varianti Covid: “Bambina di 11 anni è finita in terapia intensiva, non ho dormito… C’è un boom di casi tra giovani che poi infettano familiari” Stefano ...