Azzi nuovo presidente della Federscherma | sconfitto Maffei

(Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Paoloè ilFederazione italiana scherma. Nell'assemblea riunita presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium ParcoMusica “Ennio Morricone” di Roma il dirigente toscano, ex vicefederale, ha ricevuto 287 voti sui 421 validamente espressi, pari al 68,17%, mentre Micheleha ottenuto 134 preferenze, pari al 31,83%. “Sono veramente emozionato – ha dichiarato– è un momento particolare. Vorrei ringraziare tutti, rivolgere un saluto a Michele e ringraziarlo per il confronto. Rinnovo il saluto a Giorgio Scarso, ne prendo il testimone ed è un onere grandissimo. Farò tutto il possibile per lavorare al meglio per il bene del nostro movimento”.(ITALPRESS).