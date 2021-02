Aviaria, "salto di specie avvenuto": focolai e allarme-uova, dove il virus ha già colpito in italia (Di domenica 28 febbraio 2021) Da mesi sono stati segnalati focolai in tutta Europa e, in parallelo, anche in Asia. E la soppressione di milioni di volatili sembra non aver prevenuto il contagio: come riporta ilfattoalimentare.it, infatti, si sono verificati i primi contagi umani di influenza Aviaria del ceppo H5N8. In Russia ci sono sette casi confermati in persone che hanno maneggiato polli in un impianto di lavorazione (nessun contagio è avvenuto durante la preparazione di cibo). Tutti i pazienti contagiati sarebbero in buone condizioni e asintomatici, insomma la situazione è sotto controllo. Ma per ovvie ragioni va monitorata con assoluta ed estrema attenzione. Per il momento, si esclude la possibilità che il nuovo ceppo di Aviaria si trasmetta da persona a persona. Ma considerate le capacità dei virus, ormai drammaticamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Da mesi sono stati segnalatiin tutta Europa e, in parallelo, anche in Asia. E la soppressione di milioni di volatili sembra non aver prevenuto il contagio: come riporta ilfattoalimentare.it, infatti, si sono verificati i primi contagi umani di influenzadel ceppo H5N8. In Russia ci sono sette casi confermati in persone che hanno maneggiato polli in un impianto di lavorazione (nessun contagio èdurante la preparazione di cibo). Tutti i pazienti contagiati sarebbero in buone condizioni e asintomatici, insomma la situazione è sotto controllo. Ma per ovvie ragioni va monitorata con assoluta ed estrema attenzione. Per il momento, si esclude la possibilità che il nuovo ceppo disi trasmetta da persona a persona. Ma considerate le capacità dei, ormai drammaticamente ...

CTAMELLINI : @enrico_g_97 @gianlucaguidi @massimauri @WRicciardi @ilariacapua @WHO Si è occupata di aviaria e sa esattamente com… - antonioripa : l'influenza aviaria o l'influenza suina- Per #SARSCoV2 finora abbiamo osservato solo il salto con i visoni AFAIK… - mr_pac : RT @eumed: Con una pandemia in atto, che altro potrà mai capitare? In questa settimana: Ebola in Guinea - eumed : Con una pandemia in atto, che altro potrà mai capitare? In questa settimana: Ebola in Guinea… -