Auto davanti casa, donna disabile danneggia 30 vetture (Di domenica 28 febbraio 2021) Stanca di trovare sempre Auto parcheggiate davanti alla propria abitazione, che le impediscono o rendono difficoltoso l’ingresso, una disabile ha preso gli attrezzi che aveva in casa (pinze, chiodi, martelli) e ha danneggiato circa trenta vetture. E’ successo in tarda serata a Palermo, in via Ottavio D’Aragona, nei pressi di via Roma. La donna Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 28 febbraio 2021) Stanca di trovare sempreparcheggiatealla propria abitazione, che le impediscono o rendono difficoltoso l’ingresso, unaha preso gli attrezzi che aveva in(pinze, chiodi, martelli) e hato circa trenta. E’ successo in tarda serata a Palermo, in via Ottavio D’Aragona, nei pressi di via Roma. La

Agenzia_Ansa : Tabaccaio ucciso a Foggia, dopo gli arresti la polizia sfila a sirene spiegate. Le auto davanti all'esercizio comme… - ilmattinodisici : Auto davanti casa, donna disabile danneggia 30 vetture - corriereag : Auto davanti l'abitazione, donna disabile danneggia 30 vetture - Corriere Agrigentino Condividi CorriereAgrigentin… - dna67 : che renzi pratichi l'auto fellatio, come forma di compiacimento e i suoi adepti l'onanismo, come segno di devozione… - chiara_kappad : 'Davanti a casa' e 'vicino a via roma' chi scrive titoli e flash su @rep_palermo? il 'cugggino' di di maio? Palerm… -