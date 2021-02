Atletica, Leonardo Fabbri getta 20.46 a Padova e si lancia verso gli Europei (Di domenica 28 febbraio 2021) Ultimo test per Leonardo Fabbri prima degli Europei Indoor, in programma a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo. L’azzurro ha aggiunto dieci centimetri al suo stagionale, gettando il peso a 20.46 metri in quel di Padova. La migliore misura è giunta all’ultimo tiro, dopo non essere mai andato oltre i venti metri nella serie. Tra cinque giorni il suo impegno nella rassegna continentale, con qualificazione al mattino ed eventuale finale in serata. Leonardo Fabbri ha poi rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fidal: “Ci voleva una gara così, sono due settimane che inizio a star bene dopo gli allenamenti persi per il Covid, ma mi mancano tanti lanci e gareggiare mi sta aiutando. Sto crescendo di condizione, oggi ho lanciato meglio del solito ma ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Ultimo test perprima degliIndoor, in programma a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo. L’azzurro ha aggiunto dieci centimetri al suo stagionale,ndo il peso a 20.46 metri in quel di. La migliore misura è giunta all’ultimo tiro, dopo non essere mai andato oltre i venti metri nella serie. Tra cinque giorni il suo impegno nella rassegna continentale, con qualificazione al mattino ed eventuale finale in serata.ha poi rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fidal: “Ci voleva una gara così, sono due settimane che inizio a star bene dopo gli allenamenti persi per il Covid, ma mi mancano tanti lanci e gareggiare mi sta aiutando. Sto crescendo di condizione, oggi hoto meglio del solito ma ...

