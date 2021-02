Atletica | Eyob Faniel dopo il record di mezza maratona | “Alla prossima corro sotto l’ora”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 febbraio 2021)diciannove anni è caduto ilitaliano della, conche a Siena ha corso i 21 km con il tempo di 1h00:07, chiudendo al terzo posto, dietro i keniani Felix Kipcoech e Alex Kibet, i primi a tagliare il traguardo nell’aereoporto della città toscana. “Okay ilitaliano, ma adesso pensiamo subito a togliere questi sette secondi che mancano per scendere– ha dichiarato, nelle parole riportate dal sito FIDAL – stamattina abbiamo sofferto un po’ il vento, spesso frontale, talmente forte che ti portava via. Però ci siamo aiutati dandoci i cambi con i ragazzi keniani, come avevamo fatto in allenamento a Kapsabet. Lì ho trovato un gruppo fantastico e oggi siamo stati ...