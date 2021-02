Atalanta, Malinovskyi: “Che fatica negli allenamenti con Gasp! Buon segnale la vittoria” (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Atalanta si impone sul campo della Sampdoria. Una vittoria preziosa per i nerazzurri, che passano per 2-0 contro i blucerchiati. I tre punti rilanciano la formazione di Gian Piero Gasperini nella rincorsa alla zona Champions League.caption id="attachment 1003399" align="alignnone" width="2094" Malinovskyi (getty images)/captionLE PAROLE DI MalinovskyiUna delle reti porta la firma di Ruslan Malinovskyi. Il giocatore si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Ho ricevuto un grande assist di Muriel, c'era tanto spazio e ho calciato. È stato un Buon gol, importante perché è arrivato alla fine del primo tempo. Per noi è un Buon risultato. L'anno scorso abbiamo perso punti a Genova, e contro la Sampdoria è sempre difficile perché sono forti ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) L'si impone sul campo della Sampdoria. Unapreziosa per i nerazzurri, che passano per 2-0 contro i blucerchiati. I tre punti rilanciano la formazione di Gian Piero Gasperini nella rincorsa alla zona Champions League.caption id="attachment 1003399" align="alignnone" width="2094"(getty images)/captionLE PAROLE DIUna delle reti porta la firma di Ruslan. Il giocatore si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Ho ricevuto un grande assist di Muriel, c'era tanto spazio e ho calciato. È stato ungol, importante perché è arrivato alla fine del primo tempo. Per noi è unrisultato. L'anno scorso abbiamo perso punti a Genova, e contro la Sampdoria è sempre difficile perché sono forti ...

