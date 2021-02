Atalanta, Gasperini l’indeciso: tre giocatori per una maglia da titolare (Di domenica 28 febbraio 2021) Tuttosposrt racconta di un Gasperini poco convinto. Il match di ritorno tra due settimane contro il Real Madrid vale il passaggio del turno alla prossima fase di Champions League. Un obiettivo che l’Atalanta vuole raggiungere, eliminando anche una favorita alla vittoria finale. La vera preoccupazione del tecnico della Dea riguarda gli uomini da schierare, soprattutto a centrocampo. L’assenza pesante di Freuler costringe Gasperini a preparare una valida alternativa in vista del match contro i Blancos. In due settimane il tecnico ha il compito di trovare una squadra valida e competitiva che possa anche provare imporre il suo gioco nella casa del Real Madrid. Il primo passo resta quello di trionfare in queste settimane anche in territorio nazionale. Proprio le partite di Serie A si presentano come una grande opportunità per i tre atleti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Tuttosposrt racconta di unpoco convinto. Il match di ritorno tra due settimane contro il Real Madrid vale il passaggio del turno alla prossima fase di Champions League. Un obiettivo che l’vuole raggiungere, eliminando anche una favorita alla vittoria finale. La vera preoccupazione del tecnico della Dea riguarda gli uomini da schierare, soprattutto a centrocampo. L’assenza pesante di Freuler costringea preparare una valida alternativa in vista del match contro i Blancos. In due settimane il tecnico ha il compito di trovare una squadra valida e competitiva che possa anche provare imporre il suo gioco nella casa del Real Madrid. Il primo passo resta quello di trionfare in queste settimane anche in territorio nazionale. Proprio le partite di Serie A si presentano come una grande opportunità per i tre atleti ...

