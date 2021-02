Atalanta, Gasperini: “Campionato equilibrato, tante squadre hanno perso punti” (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Atalanta si impone in trasferta contro la Sampdoria. Un successo arrivato grazie a un secondo tempo maiuscolo, dopo una prima parte di gara non semplice. I nerazzurri si avvicinano prepotentemente alla zona Champions in attesa del match tra Roma e Milan.caption id="attachment 1057801" align="alignnone" width="4320" Gasperini, getty/captionLE PAROLE DI GasperiniIl tecnico Gian Piero Gasperini analizza ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra: "C'è da tenere in conto anche l'avversario, non era una partita assolutamente facile. Nella prima parte del match, abbiamo sofferto maggiormente creando però qualche opportunità. Poi siamo cresciuti come livello di gioco e poi, trovato il gol, nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Era in funzione dello schieramento degli avversari, poi siamo tornati a una ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) L'si impone in trasferta contro la Sampdoria. Un successo arrivato grazie a un secondo tempo maiuscolo, dopo una prima parte di gara non semplice. I nerazzurri si avvicinano prepotentemente alla zona Champions in attesa del match tra Roma e Milan.caption id="attachment 1057801" align="alignnone" width="4320", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gian Pieroanalizza ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra: "C'è da tenere in conto anche l'avversario, non era una partita assolutamente facile. Nella prima parte del match, abbiamo sofferto maggiormente creando però qualche opportunità. Poi siamo cresciuti come livello di gioco e poi, trovato il gol, nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Era in funzione dello schieramento degli avversari, poi siamo tornati a una ...

Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini: 'Abbiamo voglia di fare bene' ?? 'We want to do well' Exclusive interview ??… - infoitsport : Serie A, Sampdoria-Atalanta 0-2: Malinovskyi-Gosens, Gasperini per ora è terzo - Pall_Gonfiato : Atalanta, Gasperini: 'Abbiamo gestito bene la gara. Vittoria meritata' - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Campionato equilibrato, tante squadre hanno perso punti' - - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Gara condotta bene, non si può dominare per 90 minuti': Atalanta, Gasperini: 'Gara condotta b… -