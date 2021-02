Ascolti tv 27 febbraio | trionfa C’è Posta Per Te Maria salta una puntata

(Di domenica 28 febbraio 2021) Continua a volare il people show più amato dagli italiani del sabato sera. Come da tradizione, la De Filippi non sfida Sanremo e si ferma la prossima settimana L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Il motivo sarebbe da ricercare neglibassi del programma, tra il 10 e il 12 %. Secondo ... Barbara d'Urso finora ha commentato, nella puntata di Pomeriggio Cinque del 23: "Si parla si ...Tv sabato 272021 . Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti ...Canale 5 C'è Posta per Te: 6.169.000 telespettatori (share 28,8%). Rai 1 Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa: 2.756.000 telespettatori (share 12,5%). Rai 2 FBI: ...