Ascoli Pisa (probabili formazioni e Tv)

Gara valida per la ventiseiesima giornata della Serie B 20/21. Ascoli Pisa si giocherà martedì 2 febbraio alle ore 19,00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Luca. Come arrivano le squadre? I padroni di casa non stanno vivendo un bel periodo. Nell'ultimo match è arrivato un pareggio esterno per 1-1 contro il Pordenone. Ma vista la situazione terribile in classifica forse era lecito aspettarsi qualcosa in più. i bianconeri infatti occupano la diciottesima posizione in classifica, a -4 dalla zona playout e con un distacco di sei punti dalla salvezza diretta. I margini per salvarsi ci sono ancora, ma il tempo comincia a scarseggiare. Gli ospiti hanno pareggiato 2-2 contro il Vicenza nell'ultimo turno di Serie B. Tuttavia la situazione dei nerazzurri, dopo un avvio di stagione difficile, è cambiata decisamente. La gara con gli ascolani potrebbe ...

