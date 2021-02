Arte e cibo: Viky Varga alla scoperta delle bellezze di Parma. “Sensazioni di primavera” (Di domenica 28 febbraio 2021) Un video di 15 secondi per scoprire le belle di Parma. Monumenti, cibo: Vicky Varga è andata alla scoperta della splendida città emiliana. La modella si è trasferita a Parma dopo che il suo compagno, Graziano Pellé, è stato ingaggiato dal club ducale. La Varga non ha perso subito tempo e ha iniziato a scoprire le bellezze di Parma.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CL1AHDlq9LL/?hl=it" Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 28 febbraio 2021) Un video di 15 secondi per scoprire le belle di. Monumenti,: Vickyè andatadella splendida città emiliana. La modella si è trasferita adopo che il suo compagno, Graziano Pellé, è stato ingaggiato dal club ducale. Lanon ha perso subito tempo e ha iniziato a scoprire ledi.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CL1AHDlq9LL/?hl=it" Golssip.

sandronedazieri : Questa cosa dei cinema e dei teatri, giuro, non la capisco. Non basta alternare i posti come sui treni? Non basta… - mariadmarzano : Studiato ad arte....ma gli italiani abboccano al virus mica al cibo artificiale!!!?? - miluarya : comunque l’italia è un paese bellissimo per venirci in vacanza, godersi il cibo, l’arte, la storia e i paesaggi mer… - viamorandi28 : L’invasione del cibo spazzatura: l’inchiesta imperdibile di Arte TV sugli alimenti ultra-trasformati - JohnHard3 : L’invasione del cibo spazzatura: l’inchiesta imperdibile di Arte TV sugli alimenti ultra-trasformati -