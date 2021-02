Arrivati in Sardegna 35 migranti dall'Algeria, viaggiavano su due motoscafi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Sono Arrivati dall'Algeria nel Sud della Sardegna con due motoscafi, con motori da 200 cavalli, i due gruppi di migranti intercettati in serata dal Reparto aeronavale della guardia di finanza di Cagliari. Fra i 35 a bordo anche tre donne e altrettanti minori. I motoscafi sono una novità assoluta nel sempre più intenso flusso migratorio algerino, ripreso quest'anno dai primi del mese. Finora i migranti diretti sulle coste sud-occidentali della Sardegna sono Arrivati su piccole imbarcazioni in vetroresina con motori fuoribordo, come i 7 recuperati stamattina al largo dell'isola del Toro. Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Sononel Sud dellacon due motoscafi, con motori da 200 cavalli, i due gruppi diintercettati in serata dal Reparto aeronavale della guardia di finanza di Cagliari. Fra i 35 a bordo anche tre donne e altrettanti minori. I motoscafi sono una novità assoluta nel sempre più intenso flusso migratorio algerino, ripreso quest'anno dai primi del mese. Finora idiretti sulle coste sud-occidentali dellasonosu piccole imbarcazioni in vetroresina con motori fuoribordo, come i 7 recuperati stamattina al largo dell'isola del Toro.

