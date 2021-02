Armenia: presidente non licenzia il capo dell’esercito (Di domenica 28 febbraio 2021) Il presidente dell’Armenia, Armen Sarkissian, ha rifiutato di firmare l’ordine di licenziamento del capo di Stato maggiore del Paese. Il 25 febbraio il primo ministro Nikol Pashinyan aveva deciso di licenziare il capo dell’esercito e aveva denunciato un tentativo di colpo di Stato. Questo ha aperto la strada ad una crisi politica. Cos’è successo Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Ildell’, Armen Sarkissian, ha rifiutato di firmare l’ordine dimento deldi Stato maggiore del Paese. Il 25 febbraio il primo ministro Nikol Pashinyan aveva deciso dire ile aveva denunciato un tentativo di colpo di Stato. Questo ha aperto la strada ad una crisi politica. Cos’è successo

