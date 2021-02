Argentina | cooperazione scientifica con l’Italia | firmato il Programma Esecutivo triennale

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il Ministro della Scienza, Tecnologia e Innovazione Roberto Salvarezza e l’Ambasciatore d’Italia inGiuseppe Manzo hanno sottoscritto ilditrae Italia. Iloggi contiene i progetti comuni per il triennio 2021-2023 in attuazione dell’Accordo di Collaborazionee Tecnologicanel 1997 tra i due governi e giunto quest’anno al settimo rinnovo. Gli 8 progetti del-5 di mobilità e 3 di “grande rilevanza”- sono incentrati sui settori prioritari di biotecnologia, medicina e salute, inergie rinnovabili, tecnologie agroalimentari, tecnologie satellitari di osservazione della ...

...prime 7500 dosi dello Sputnik V San Marino si inserisce nella lista di quei paesi come, ... Una maggioretra San Marino e la Russia, quindi, potrebbe rappresentare un'alternativa ......hanno raggiunto un'intesa per "aumentare laper il raggiungimento nel breve termine dell'elaborazione di un vaccino contro il Covid - 19 che venga prodotto nella Repubblica". ...Il Ministro della Scienza, Tecnologia e Innovazione Roberto Salvarezza e l’Ambasciatore d’Italia in Argentina Giuseppe Manzo hanno sottoscritto il Programma Esecutivo Triennale di Cooperazione ...Il laboratorio farmaceutico argentino Richmond ha firmato un memorandum d'intesa con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ...