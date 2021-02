Arctic Rally Finland | terza tappa | Tanak chiude il conto

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ladell’per Ottè una passeggiata tra le nevi. Il pilota estone di casa Hyundai va al comando della gara fin dal venerdì, dove parte all’attacco, e passa le due giornate successive a mantenere il vantaggio accumulato. Negli ultimi 49 Km di speciale rimasti oggi, di cui 22 dedicati alla Power Stage, l’iridato 2019la partita, rimediando alla delusione del Montecarlo. A completare il podio troviamo Kalle Rovanpera e Thierry Neuville, in lotta tra di loro fino all’ultimo. Con il risultato di oggi, il giovane finnico di casa Toyota passa in testa al mondiale piloti, grazie anche alla deludente prestazione di Sebastien Ogier.: la seconda ...

Tanak ha dominato l'Finland , che quest'anno ha sostituito ildi Svezia in qualità di gara su fondo innevato e ghiacciato, superficie decisamente congeniale al giovane Kalle ...Di fronte al risultato che sta maturando all'Finland Powered by CapitalBox, è chiaro che sarebbe ora che tutti i direttori sportivi adottassero il metodo Andrea Adamo . Sarebbe un ...Al termine dei 251,08 km di prove speciali è l’estone Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé Wrc) ad alzare le braccia al cielo: l’Arctic Rally in Finlandia rimescola le carte in gioco nel Campionato del Mondo ...Tanak ha dominato l’ Arctic Rally Finland, che quest’anno ha sostituito il Rally di Svezia in qualità di gara su fondo innevato e ghiacciato, superficie decisamente congeniale al giovane Kalle Rovanpe ...