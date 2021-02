Arbitri, Trentalange: “Intervista a Orsato simbolo della nuova Aia trasparente” (Di domenica 28 febbraio 2021) “Un nuovo corso è cominciato e Daniele Orsato l’ha ben rappresentato a 90minuto. Stiamo affrontando con energie ed entusiasmo una per una le tante sfide che ci si sono presentate davanti per un’AIA che vogliamo sempre più trasparente e Condivisa”. Questo il commento, affidato a Twitter, del neo eletto presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, sull’Intervista storica all’arbitro Daniele Orsato in diretta su Rai Due che farà da apripista a un coinvolgimento sempre maggiore dei fischietti nelle interviste post partita. Un nuovo corso è cominciato e Daniele #Orsato l'ha ben rappresentato a #90minuto . Stiamo affrontando con energie ed entusiasmo una per una le tante sfide che ci si sono presentate davanti per un' #AIA che vogliamo sempre più ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) “Un nuovo corso è cominciato e Danielel’ha ben rappresentato a 90minuto. Stiamo affrontando con energie ed entusiasmo una per una le tante sfide che ci si sono presentate davanti per un’AIA che vogliamo sempre piùe Condivisa”. Questo il commento, affidato a Twitter, del neo eletto presidente dell’Associazione Italiana, Alfredo, sull’storica all’arbitro Danielein diretta su Rai Due che farà da apripista a un coinvolgimento sempre maggiore dei fischietti nelle interviste post partita. Un nuovo corso è cominciato e Daniele #l'ha ben rappresentato a #90minuto . Stiamo affrontando con energie ed entusiasmo una per una le tante sfide che ci si sono presentate davanti per un' #AIA che vogliamo sempre più ...

