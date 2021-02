Arabia Saudita | Di Battista | “Renzi deve dimettersi”

(Di domenica 28 febbraio 2021) “Matteoriceve soldi da un fondoe adesso, punto”. Lo dice in un’intervista al Fatto quotidiano l’ex deputato del M5S, Alessandro Di. “Non è un politico, è un lobbista di se stesso. Ma in qualsiasi Paese del mondosi sarebbe già dovuto dimettere, perché c’è di mezzo anche la sicurezza nazionale. Il rapporto della Cia conferma ciò che tutti già sapevano, e che era già noto quando il senatore si recava in. L’ex premier – incalza Di– è stato lì per lodare il principe anche durante la crisi politica che lui stesso ha provocato. Ma essendo tornato al governo, nessuno gli chiede le dimissioni, e solo in queste ore qualcuno sta cominciando a chiedergli conto di quanto ...

mannocchia : 29 Gennaio 2021 Arabia Saudita, Renzi: “Mio viaggio a Riad usato come diversivo. Pronto a parlarne, ma dopo la cris… - peppeprovenzano : #Kashoggi @matteorenzi aveva detto che dopo la crisi avrebbe chiarito i suoi rapporti con l’Arabia Saudita e il “g… - CarloCalenda : Ho detto con chiarezza quello che penso su Renzi e Arabia Saudita. Ma invece di continuare questa discussione all’i… - Grazia60263293 : RT @CarloCalenda: Ho detto con chiarezza quello che penso su Renzi e Arabia Saudita. Ma invece di continuare questa discussione all’infinit… - fedeli_paolo : RT @emifittipaldi: Secondo la Cia, il giornalista #Kashoggi è stato rapito e ucciso su ordine del principe ereditario dell'Arabia Saudita M… -

Al contrario, si ha notizia dell'intenzione di alcuni di loro " in particolare, Israele, Bahrein, Emirati Arabi Uniti e la stessa Arabia Saudita" di dar presto vita ad una vera e propria alleanza ...Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha «autorizzato» un'operazione per «catturare o uccidere» il giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Lo afferma un rapporto dell'intelligence Usa dif ...