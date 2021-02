Apre oggi Casa Sanremo: ecco il palinsesto (Di domenica 28 febbraio 2021) oggi taglio del nastro a Casa Sanremo dedicato alle maestranze dello spettacolo: il palinsesto in diretta streaming dagli studi del Palafiori Taglio del nastro a Casa Sanremo, domenica 28 febbraio, alle 17. Insieme al patron, Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi, ideatore e produttore di Casa Sanremo, ci saranno il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’assessore al Turismo della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 28 febbraio 2021)taglio del nastro adedicato alle maestranze dello spettacolo: ilin diretta streaming dagli studi del Palafiori Taglio del nastro a, domenica 28 febbraio, alle 17. Insieme al patron, Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi, ideatore e produttore di, ci saranno il sindaco diAlberto Biancheri, l’assessore al Turismo della… L'articolo Corriere Nazionale.

gentecheaccende : Accadde Oggi – 28 Febbraio - - thobiashume : RT @ROBZIK: Il @washingtonpost, il giornale per il quale scriveva #JamalKhashoggi, oggi apre così la sua pagina degli editoriali. Un titolo… - whosmony : RT @ROBZIK: Il @washingtonpost, il giornale per il quale scriveva #JamalKhashoggi, oggi apre così la sua pagina degli editoriali. Un titolo… - ve10ve : RT @ROBZIK: Il @washingtonpost, il giornale per il quale scriveva #JamalKhashoggi, oggi apre così la sua pagina degli editoriali. Un titolo… - FlavioSP56 : RT @ROBZIK: Il @washingtonpost, il giornale per il quale scriveva #JamalKhashoggi, oggi apre così la sua pagina degli editoriali. Un titolo… -