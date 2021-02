Andrew Cuomo, nuove accuse di molestie per il governatore di New York. La procuratrice James: “Pronta a convocarlo, riferisca subito” (Di domenica 28 febbraio 2021) La procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, è Pronta a sovrintendere un’indagine sulle accuse di molestie sessuali rivolte al governatore Andrew Cuomo. Lo ha detto lei stessa chiedendo all’interessato di riferire immediatamente e in modo ufficiale sul caso, avvisando che è Pronta a convocarlo. La notizia è arrivata dopo che è emerso che una seconda donna nel giro di pochi giorni accusa il governatore di New York di molestie sessuali sul lavoro. Ed è una nuova tegola sulla testa del potente Cuomo che adesso rischia seriamente il posto, con la richiesta di dimissioni che monta anche all’interno del suo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Lagenerale dello stato di New, Letitia, èa sovrintendere un’indagine sulledisessuali rivolte al. Lo ha detto lei stessa chiedendo all’interessato di riferire immediatamente e in modo ufficiale sul caso, avvisando che è. La notizia è arrivata dopo che è emerso che una seconda donna nel giro di pochi giorni accusa ildi Newdisessuali sul lavoro. Ed è una nuova tegola sulla testa del potenteche adesso rischia seriamente il posto, con la richiesta di dimissioni che monta anche all’interno del suo stesso ...

People4Bernie : Don't let Andrew Cuomo investigate Andrew Cuomo. - OurRevolution : Believe survivors. Investigate Andrew Cuomo. #MeToo #Impeach - nychange : Primary Cuomo Primary Cuomo Primary Cuomo Primary Cuomo Primary Cuomo Primary Cuomo Primary Cuomo Primary Cuomo - Mike55584269 : RT @OurRevolution: Believe survivors. Investigate Andrew Cuomo. #MeToo #Impeach - RTAlive1 : Andrew Cuomo accusato di molestie sessuali, il governatore di New York nei guai -