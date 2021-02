Ancora morti e feriti in Myanmar. La condanna dell’Ue e dell’Italia (Di domenica 28 febbraio 2021) “Condanniamo fermamente l’escalation di violenza contro le proteste in Myanmar e chiediamo ai militari di interrompere immediatamente l’uso della forza contro i manifestanti pacifici”. Lo ha detto la portavoce dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite Ravina Shamdasani commentando le manifestazioni contro il colpo di stato in Birmania. La portavoce ha riferito che secondo informazioni credibili ricevute dal suo ufficio, sono almeno 18 i morti e 30 i feriti. “Solo oggi, la polizia ha arrestato almeno 85 professionisti medici e studenti, oltre a sette giornalisti, che erano presenti alle manifestazioni”, ha riferito Ancora Shamdasani, e “oltre 1.000 persone sono state arbitrariamente arrestate e detenute nell’ultimo mese – alcune delle quali rimangono disperse – per lo più senza alcuna forma di giusto ... Leggi su formiche (Di domenica 28 febbraio 2021) “Condanniamo fermamente l’escalation di violenza contro le proteste ine chiediamo ai militari di interrompere immediatamente l’uso della forza contro i manifestanti pacifici”. Lo ha detto la portavoce dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite Ravina Shamdasani commentando le manifestazioni contro il colpo di stato in Birmania. La portavoce ha riferito che secondo informazioni credibili ricevute dal suo ufficio, sono almeno 18 ie 30 i. “Solo oggi, la polizia ha arrestato almeno 85 professionisti medici e studenti, oltre a sette giornalisti, che erano presenti alle manifestazioni”, ha riferitoShamdasani, e “oltre 1.000 persone sono state arbitrariamente arrestate e detenute nell’ultimo mese – alcune delle quali rimangono disperse – per lo più senza alcuna forma di giusto ...

