America’s Cup, velocità di New Zealand a 110 km/h? Gabriele Bruni: “Assolutamente falso” (Di domenica 28 febbraio 2021) Occorrerà attendere ancora per assistere all’attesissima America’s Cup. Le prime regate tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand, originariamente previste per il 6 e 7 marzo, sono state rinviate. Gli organizzatori sperano che si possa partire il prossimo 10 marzo e chiederanno anche al Governo una deroga per poter eventualmente gareggiare anche a porte chiuse e con un livello 3 di lockdown. I team potranno continuare ad allenarsi, mentre con ogni probabilità verranno rinviate le operazioni di stazza a mercoledì 3 marzo. Di sicuro abbiamo assistito ad un deciso cambio di rotta da parte dell’ACE. Sino a 10 giorni fa i neozelandesi avevano pesantemente insultato Luna Rossa per aver stabilito di gareggiare ad ogni costo anche in assenza di pubblico, come d’altronde previsto dal regolamento. Ora invece i neozelandesi non escludono l’ipotesi che le regate ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Occorrerà attendere ancora per assistere all’attesissimaCup. Le prime regate tra Luna Rossa ed Emirates Team New, originariamente previste per il 6 e 7 marzo, sono state rinviate. Gli organizzatori sperano che si possa partire il prossimo 10 marzo e chiederanno anche al Governo una deroga per poter eventualmente gareggiare anche a porte chiuse e con un livello 3 di lockdown. I team potranno continuare ad allenarsi, mentre con ogni probabilità verranno rinviate le operazioni di stazza a mercoledì 3 marzo. Di sicuro abbiamo assistito ad un deciso cambio di rotta da parte dell’ACE. Sino a 10 giorni fa i neozelandesi avevano pesantemente insultato Luna Rossa per aver stabilito di gareggiare ad ogni costo anche in assenza di pubblico, come d’altronde previsto dal regolamento. Ora invece i neozelandesi non escludono l’ipotesi che le regate ...

Eurosport_IT : Sino al 10 Marzo non potremo vedere la sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand ????? #AmericasCup | #LunaRossa |… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - infoitsport : America’s Cup, sfida rinviata tra Luna Rossa e New Zealand - infoitsport : Luna Rossa, America’s Cup rinviata almeno fino al 10 marzo: il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog