America' s Cup | tra poche ore la Stazza delle barche

Confermata lunedì 1° Marzo le operazioni di Stazza delle due imbarcazioni che andranno a disputare l'America's Cup. Presentando il certificato dettagliato con le caratteristiche tecniche delle due imbarcazioni, pochissimo ( Vele e aggiornamenti Software ) potrà essere modificato.Ad Auckland, sotto lockdown di livello 3, il governo ha deciso che non darà inizio al primo weekend di regate dell'America's Cup tra Luna Rossa e Team New Zealand.Le regate inizieranno non prima di mercoledì 10 Marzo 2021. Nel frattempo un altro caso comunitario Covid-19 è stato annunciato questa sera dal Ministero della Salute. Una persona collegata al cluster di febbraio di Auckland - che è già in quarantena - è risultata positiva ( era già in isolamento fiduciario ).

