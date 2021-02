America’s Cup, rinviato primo fine settimana di regate (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla luce dell’ultimo lockdown di Auckland a causa del Covid-19 e il livello 3 messo in atto dal governo dalle 6 di questa mattina per i prossimi 7 giorni, l’America’s Cup Event Ltd “ha posticipato il primo fine settimana di regate sabato 6 e domenica 7 marzo”, ha spiegato in una nota. Lo scopo di questa decisione anticipata è fornire almeno una certezza nella pianificazione per tutte le parti interessate dell’evento per quanto riguarda il prossimo fine settimana di sfide tra Team New Zealand e Luna Rossa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla luce dell’ultimo lockdown di Auckland a causa del Covid-19 e il livello 3 messo in atto dal governo dalle 6 di questa mattina per i prossimi 7 giorni, l’Cup Event Ltd “ha posticipato ildisabato 6 e domenica 7 marzo”, ha spiegato in una nota. Lo scopo di questa decisione anticipata è fornire almeno una certezza nella pianificazione per tutte le parti interessate dell’evento per quanto riguarda il prossimodi sfide tra Team New Zealand e Luna Rossa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

