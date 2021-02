America's Cup, rinviato primo fine settimana di regate (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla luce dell'ultimo lockdown di Auckland a causa del Covid-19 e il livello 3 messo in atto dal governo dalle 6 di questa mattina per i prossimi 7 giorni, l'America's Cup Event Ltd "ha posticipato il primo fine settimana di regate sabato 6 e domenica 7 marzo", ha spiegato in una nota. Lo scopo di questa decisione anticipata è fornire almeno una certezza nella pianificazione per tutte le parti interessate dell'evento per quanto riguarda il prossimo fine settimana di sfide tra Team New Zealand e Luna Rossa. La presidente dell'America's Cup Event Ltd, Tina Symmans, ha dichiarato: “ACE ha sempre affermato di voler tenere il maggior numero possibile di gare con restrizioni di livello 1. Ma per essere prudenti, ACE richiederà un'esenzione per gareggiare con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla luce dell'ultimo lockdown di Auckland a causa del Covid-19 e il livello 3 messo in atto dal governo dalle 6 di questa mattina per i prossimi 7 giorni, l''s Cup Event Ltd "ha posticipato ildisabato 6 e domenica 7 marzo", ha spiegato in una nota. Lo scopo di questa decisione anticipata è fornire almeno una certezza nella pianificazione per tutte le parti interessate dell'evento per quanto riguarda il prossimodi sfide tra Team New Zealand e Luna Rossa. La presidente dell''s Cup Event Ltd, Tina Symmans, ha dichiarato: “ACE ha sempre affermato di voler tenere il maggior numero possibile di gare con restrizioni di livello 1. Ma per essere prudenti, ACE richiederà un'esenzione per gareggiare con ...

