America’s Cup rinviata! Luna Rossa-New Zealand posticipata Cambia il programma

(Di domenica 28 febbraio 2021) L’inizio dellaCup è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi a causa del lockdown di livello 3 che resterà in vigore ad Auckland (Nuova Zelanda) per i prossimi sette giorni. L’avvio del match race trae Team Newera previsto nel weekend del 6-7 marzo con le prime quattro regate, ma in quei due giorni non ci sarà azione nel Golfo di Hauraki vista la restrizione in atto a partire dalle ore 06.00 di domenica 28 febbraio. Questo tipo di allerta prevede che non si disputino attività sportive salvo deroghe governative che non sono arrivate per il confronto tra l’equipaggio italiano e i Kiwi che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Il nuovo calendario della competizione deve essere ancora definito, ma sicuramente non si tornerà a regatare prima del 10 marzo. Il ...