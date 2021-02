America’s Cup | quanti casi Covid-19 hanno provocato il rinvio? Positività al minimo | massima precauzione

Leggi su oasport

(Di domenica 28 febbraio 2021) L’inizio dellaCup ha subito uno slittamento da data da destinarsi. Le prime regate della competizione sportiva più antica al mondo erano originariamente in programma nel weekend del 6-7 marzo, ma non andranno in scena nelle date definite da tempo. Il motivo è presto detto: Auckland è entrata in lockdown di livello 3 per sette giorni, a partire dalle ore 06.00 locali di domenica 28 febbraio. Gli organizzatori del match race tra Luna Rossa e Team New Zealand sono così stati costretti a sospendere le prime quattro gare e a posticiparle, sicuramente non si tornerà in acqua prima di mercoledì 10 marzo. Tutto è in divenire, soltanto nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro e sarà comunicato il nuovo calendario della competizione. Il livello 3 di allerta è il più elevato e impedisce la disputa di eventi sportivi, salvo deroghe concesse dal Governo, che ...