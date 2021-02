America’s Cup: o si chiude entro il 30 aprile o si può rimandare tutto a novembre! Il regolamento (Di domenica 28 febbraio 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si daranno battaglia per la conquista della America’s Cup, ma al momento non si sa ancora quando incomincerà il match race che metterà in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. L’inizio del confronto era previsto per sabato 6 marzo, ma ad Auckland vige un lockdown di livello 3 per sette giorni e dunque gli organizzatori sono stati costretti a rinviare l’appuntamento a data da destinarsi (non prima di mercoledì 10 marzo). L’equipaggio italiano cercherà il colpaccio contro i Kiwi nel loro Golfi di Hauraki, i padroni di casa partiranno con i favori del pronostico ma Team Prada Pirelli sembra avere le carte in regola per cercare il colpaccio. Abbiamo più volte ribadito che la America’s Cup può andare avanti a oltranza, ovvero non ci sono date limite nell’immediato: si può procedere fino a quando una delle squadre ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si daranno battaglia per la conquista dellaCup, ma al momento non si sa ancora quando incomincerà il match race che metterà in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. L’inizio del confronto era previsto per sabato 6 marzo, ma ad Auckland vige un lockdown di livello 3 per sette giorni e dunque gli organizzatori sono stati costretti a rinviare l’appuntamento a data da destinarsi (non prima di mercoledì 10 marzo). L’equipaggio italiano cercherà il colpaccio contro i Kiwi nel loro Golfi di Hauraki, i padroni di casa partiranno con i favori del pronostico ma Team Prada Pirelli sembra avere le carte in regola per cercare il colpaccio. Abbiamo più volte ribadito che laCup può andare avanti a oltranza, ovvero non ci sono date limite nell’immediato: si può procedere fino a quando una delle squadre ...

