America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand: rinviate prime regate (Di domenica 28 febbraio 2021) Il lockdown posticipa le prime regate tra Luna Rossa e New Zealand per l’America’s Cup. La finale non comincerà prima del 10 marzo. Il lockdown con restrizioni di livello 3 in vigore ad Auckland per i prossimi 7 giorni, a causa del Covid-19, condiziona anche il programma delle sfide tra le due barche. L’America’s Cup Event Ltd “ha posticipato il primo fine settimana di regate sabato 6 e domenica 7 marzo”, ha spiegato in una nota l’organizzatore della competizione. La decisione, comunicata in anticipo, mira a fornire almeno una certezza nella pianificazione per tutte le parti interessate dell’evento per quanto riguarda il prossimo fine settimana di sfide tra Team New Zealand e Luna Rossa.La presidente ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 febbraio 2021) Il lockdown posticipa letrae Newper l’Cup. La finale non comincerà prima del 10 marzo. Il lockdown con restrizioni di livello 3 in vigore ad Auckland per i prossimi 7 giorni, a causa del Covid-19, condiziona anche il programma delle sfide tra le due barche. L’Cup Event Ltd “ha posticipato il primo fine settimana disabato 6 e domenica 7 marzo”, ha spiegato in una nota l’organizzatore della competizione. La decisione, comunicata in anticipo, mira a fornire almeno una certezza nella pianificazione per tutte le parti interessate dell’evento per quanto riguarda il prossimo fine settimana di sfide tra Team New.La presidente ...

repubblica : America's cup, scatta il lockdown a Auckland: finale rinviata a dopo il 10 marzo: Le autorità neozelandesi hanno im… - Eurosport_IT : Sino al 10 Marzo non potremo vedere la sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand ????? #AmericasCup | #LunaRossa |… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Veladuepuntozer : America’s Cup 2021 ultime notizie, rinviate le regate del 6 e 7 marzo. A - Veladuepuntozer : America’s Cup: Auckland in lockdown scopre i Giulietta e Romeo della vela -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog