America’s Cup | Luna Rossa-New Zealand posticipata a causa del Covid-19

La sfida di America's Cup tra Luna Rossa e New Zealand è stata posticipata. La decisione è stata presa a seguito del lockdown imposto ad Auckland dopo la scoperta di un nuovo caso di Covid-19. L'inizio della competizione, che si svolge al meglio delle 13 gare, era in programma per il 6 e 7 marzo. Ma Tina Simmans, presidente dell'America's Cup Events ha dichiarato che le competizioni "non si terranno prima di mercoledì 10 marzo".

