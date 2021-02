America’s Cup | Longanesi Cattani parla per Luna Rossa | “Vogliamo regatare il prima possibile”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 febbraio 2021)e Team New Zealand non incominceranno il match race per laCupdi mercoledì 10 marzo. Ad Auckland vige infatti un lockdown di livello 3 e rimarrà in atto per i prossimi sette giorni, dunque non si potranno disputare le regate programmate originariamente per il weekend del 6-7 marzo. La particolare situazione ha costretto gli organizzatori a rimandare l’inizio della competizione sportiva più antica al mondo, dunque bisogna ancora aspettare per godersi la contesa nel Golfo di Hauraki, dove i due equipaggi si daranno battaglia per la conquista della Vecchia Brocca. Tina Symmans, presidente diCup Events (ACE), ha dichiarato di essere in contatto con le autorità competenti e di voler chiedere al Governo la possibilità di competere eventualmente anche con lockdown. ...