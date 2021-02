America’s Cup, lockdown a Auckland finale rinviata a dopo il 10 marzo (Di domenica 28 febbraio 2021) Il via della finale di America’s Cup tra Luna Rossa e Team New Zealand, fissato per il 6 marzo, sarà rinviato causa allerta covid Adesso è ufficiale la finale di America’s Cup slitta di almeno una settimana causa covid. Luna Rossa e Team New Zealand si sarebbero dovute sfidare nell’acque della baia di Auckland a partire dal 6 marzo. dopo aver fermato per un giorno la finale di Prada Cup, il covid ferma anche le finali del trofeo sportivo più antico del mondo. La prima ministro neozelandese Jacinda Arden, inseguito al propagarsi della pandemia nel Paese, ha proclamato il lockdown di livello 3 per la città di Auckland, che entrerà in vigore a partire da lunedì. Si tratta del maggior livello di ... Leggi su zon (Di domenica 28 febbraio 2021) Il via delladiCup tra Luna Rossa e Team New Zealand, fissato per il 6, sarà rinviato causa allerta covid Adesso è ufficiale ladiCup slitta di almeno una settimana causa covid. Luna Rossa e Team New Zealand si sarebbero dovute sfidare nell’acque della baia dia partire dal 6aver fermato per un giorno ladi Prada Cup, il covid ferma anche le finali del trofeo sportivo più antico del mondo. La prima ministro neozelandese Jacinda Arden, inseguito al propagarsi della pandemia nel Paese, ha proclamato ildi livello 3 per la città di, che entrerà in vigore a partire da lunedì. Si tratta del maggior livello di ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - giornali_it : America's Cup: Auckland in lockdown scopre i Giulietta e Romeo della vela #28febbraio #QuotidianiNazionali… - infoitsport : America's Cup, Luna Rossa e New Zealand possono allenarsi! Arriva la deroga del Governo -

