American Psycho | 30 anni dopo Troppo avanti anche per i tempi di oggi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 28 febbraio 2021) Abiti firmati, scarpe firmate, occhiali firmati, orologi firmati. Armani, Valentino, Versace, Ralph Lauren. Elettrodomestici sofisticati e carissimi. Decine di prodotti di bellezza usati in maniera maniacale su corpi perfettamente allenati. E ancora i ristoranti alla moda, le palestre trendy, il sushi più costoso della città, i locali dei vip, playlist martellanti. No, non è la pagina Instagram di un influencer e non sono nemmeno gli hashtag spasmodici in coda a qualche post che dovrà raggiungere un numero imprecisato di like. È invece la cifra stilistica, che si fa contenuto e cuore di ogni pagina, del romanzo di culto di Bret Easton Ellis arrivato nelle libreriee il 3 marzo di 30fa:, checon una parola buona per ...