Amadeus, Fiorello e le battute alla vigilia di Sanremo 2021: «Pensiamo già all'anno prossimo»

Al via manca ormai (davvero) pochissimo. Festival di Sanremo numero 71, il primo in era Covid. Festival blindato, senza pubblico, con i cantanti che si prepareranno in hotel e tamponi giornalieri. Ma, lo ripetono tutti, quel che conta è poter cantare, essere sull'unico palco in cui in questo momento lo si può fare. Emozionare.

