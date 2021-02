Allergene non dichiarato, ministero della Salute richiama integratore alimentare (Di domenica 28 febbraio 2021) Alice Torri il ministero della Salute, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto dell’integratore alimentare CHOLKUR ADVANCE per una contaminazione da soia, un Allergene. Il prodotto, è venduto in confezioni da 550 mg da 30 compresse con il lotto 0599 e la data di scadenza del 09/2023. L’integratore alimentare richiamato è stato prodotto Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 28 febbraio 2021) Alice Torri il, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto dell’CHOLKUR ADVANCE per una contaminazione da soia, un. Il prodotto, è venduto in confezioni da 550 mg da 30 compresse con il lotto 0599 e la data di scadenza del 09/2023. L’to è stato prodotto Impronta Unika.

