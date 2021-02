Alberto Genovese al Gip | ' Le ragazze conoscevano il sistema' E Giletti denuncia | ' Hanno cercato di vendermi le immagini dello stupro'

Corriere : «Belle, magre e pronte a drogarsi»: così venivano «selezionate» le ragazze per le fest... - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Alberto Genovese ha negato di aver violentato la modella 23enne a Ibiza a luglio. Interrogato dal gip, il 43enne ha soste… - AltriMondiGazza : RT @Agenzia_Ansa: Alberto Genovese ha negato di aver violentato la modella 23enne a Ibiza a luglio. Interrogato dal gip, il 43enne ha soste… - infoitinterno : Caso Alberto Genovese, nuovo interrogatorio di garanzia. E Giletti denuncia: «Hanno cercato di vendermi le immagini… - infoitinterno : Alberto Genovese al Gip: «Le ragazze conoscevano il sistema». E Giletti denuncia: «Hanno cercato di vendermi le imm… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Genovese

Hanno tentato di vendermi le immagini dello stupro della 18enne a Milano ". A fare la clamorosa rivelazione sul casoè Massimo Giletti . L'ha anticipata questa mattina in diretta su RTL 102.5 durante "non stop news", ma poi avrà modo di approfondire la notizia nel corso della sua trasmissione, Non è ..., l'imprenditore del web in carcere dal 6 novembre, ha negato di aver violentato la modella 23enne a Ibiza a luglio, così come aveva fatto dopo l'arresto per il caso della 18enne. ...Alberto Genovese, il noto imprenditore finito in carcere lo scorso 6 novembre dopo le accuse di violenza sessuale, ha negato di aver abusato della modella ...Alberto Genovese, l'imprenditore del web in carcere dal 6 novembre, ha negato di aver violentato la modella 23enne a Ibiza a luglio, così come aveva fatto dopo l'arresto per il caso della 18enne.