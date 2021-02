Albano | matrimoni | figli e Ylenia “Nascondevo mia figlia in casa…”

(Di domenica 28 febbraio 2021)Carrisi è uno dei cantanti italiani più conosciuti sul territorio nazionale e non solo. Infatti il suo nome è arrivato anche oltre i confini d’Italia e spesso è stato apprezzato anche più di quanto lo fosse proprio da noi. All’interno di questo articolo andremo a parlare un po della sua vita privata per conoscere più da vicini un cantante che nella sua carriera si è portato a casa ben 26 dischi d’oro ed otto dischi di platino.Carrisi, in arte Al Bano, è nato a Cellino San Marco il 20 Maggio del 1943 ed oggi ha 77 anni. Si è avvicinato alla musica nel 1965 quando avviò la sua carriera da cantante e tra gli album musicali più conosciuti sottolineiamo ovviamente “Libertà!”, “Sempre sempre” e “Felicità”.ha ben seinati dalle due relazioni principali avute durante la sua vita. Infatti nel 1970 ...

Ultime Notizie dalla rete : Albano matrimoni

YouMovies

... un semplice test può mandare in crisi sia relazioni traballanti cheperfetti. Tutto ciò ... Lois Chimimba, Pallavi Sharda, Eric Kofi - Abrefa, Zoe Tapper, Gregg Chillin eJeronimo. La ...Ha diversi fratelli e sorelle, alcuni nati dai precedentidei genitori. Avete capito chi è questa magnifica bimba? Ovviamente è la splendida e talentuosa Jasmine Carrisi! Figlia die ...Romina Power è rimasta sola? Ecco che cosa sta succedendo alla cantante di origini americane: il post è subito diventato virale.Appare un po’ preoccupata e un po’ in ansia, la tanto amata Romina Power che, in queste ore, usa il suo profilo Instagram per interpellare i propri followers e ...