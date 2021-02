Al Bano e il suo sogno nel cassetto | “Vorrei vedere sedute alla stessa tavola Loredana e Romina”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Chissà se un giorno ildi AlCarrisi, che vorrebbesorridere con armonia tutta la sua famigliargata, potrà avverarsi. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Alè tornato a parlare senza peli sulla lingua della sua compagna attuale,Lecciso, e dell’ex moglie,Power. Le frizioni conPower “Non bisogna rimanere vittima degli eventi – spiega Alin riferimentoseparazione con– ormai mi sono rifatto una vita, sto da Dio, ma non rinnegherò mail mio passato per il quale ho un rispetto totale”. “Il mio...

infoitcultura : Chi è Cristél Carrisi, terzogenita di Al Bano: il patrimonio clamoroso di suo marito -

Ultime Notizie dalla rete : Bano suo

La conduttrice ha ospitato Al. L'artista ha ricordato le notizie false uscite sui giornali all'epoca delmatrimonio con Romina Power. C'è chi arrivò a mettere in dubbio persino la data di ...Nel salotto della trasmissione domenicale di Raiuno arriverà AlCarrisi che si racconterà ai ... Nel salotto di Domenica In, inoltre, ci sarà anche Rocco Casalino , che presenterà illibro 'Il ...Ospite a Domenica In, l'artista pugliese ha aperto il suo cuore al pubblico di Mara Venier. La triste confessione spiazza il pubblico.Al Bano è uno tra i più famosi cantanti italiani. Ha 77 anni ed è alto 166 centimetri. Da bambino era affascinato dalla chitarra. La sua carriera comincia nel 1965 come spalla di Adriano Celentano. Il ...