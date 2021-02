Acne positivity | le skinfluencer senza filtro che hanno sdoganato i brufoli

Leggi su vanityfair

(Di domenica 28 febbraio 2021) Anno 1994: tutte le adolescenti guardano in Tv Beverly Hills 90210. Brenda, Kelly & Co. sono quello che sognano di essere: alla moda, libere, con un guardaroba da paura, benestanti, bellissime. Va da sé che hanno sempre una piega perfetta e, soprattutto, una pelle senza la minima traccia di imperfezione. Rappresentano il riferimento per le ragazze dell’era pre social che, allo specchio, percepiscono come altamente tragici e sbagliati i loro capelli da prima mattina e i brufoli su mento, fronte, guance. Passano i decenni e la storia è sempre la stessa. E poi arriva Instagram, il social dove tutti sono favolosi, sexy, popolari, magri, irraggiungibili, impeccabili, irreali. Appunto. La realtà non è all’interno di uno smartphone e non passa dal filtro Bellezza.