Accorsi | «Curioso il successo che ha la mia voce Ho dovuto correggerne i difetti con un logopedista»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 febbraio 2021) Alla vigilia dei suoi 50 anni, Stefanosi racconta al Corriere della Sera e parla dei suoi esordi, di come ha scoperto la sua passione innata per il cinema e del primo film con Pupi Avati. Oggi ha alle sue spalle una grande carriera, ma non sempre è stato tutto rose e fiori. «C’è stato un momento, di cui non ho mai parlato, in cui i dubbi erano diversi. Era quando vivevo in Francia. Essermene andato dall’Italia era stato vissuto come qualcosa di sprezzante e poco a poco, anche per via dei miei no, le proposte non erano più tante. Avevo un po’ rotto. In quei dieci anni, dopo tutto quel, ho fatto solo tre film in Italia. È stato angosciante: mi svegliavo di notte non sapendo se sarei tornato ad assaporare quell’emozione». Tre nomi, tre flash: Ligabue, Muccino e Ozpetek. «Di Ligabue amo lo sguardo fresco; le nostre radici ci fanno capire ...