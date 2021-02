A tutto Pogba: “Devo usare la mia influenza per aiutare le persone. Amo i tatuaggi, ma solo sugli altri…” (Di domenica 28 febbraio 2021) Interessante intervista rilasciata nelle scorse ore da Paul Pogba a Soccerbible. Il francese del Manchester United ha voluto affrontare alcuni temi extra calcio legati alla sua popolarità e al suo modo di essere. Il Polpo ha dato molta importanza a ciò che un calciatore del suo livello può rappresentare per le persone meno fortunate.A tutto Pogbacaption id="attachment 1062211" align="alignnone" width="603" Pogba (getty images)/caption"Devi sempre sapere dove stai andando ricordandoti da dove sei venuto", ha detto Pogba riferendosi al successo che negli anni lo ha visto diventare uno dei calciatori più forti e in vista del panorama calcistico mondiale.Proprio sulla sua posizione e visibilità: "Quando vedi un bambino che è malato, gli mandi un messaggio e puoi cambiare la sua vita. Puoi ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Interessante intervista rilasciata nelle scorse ore da Paula Soccerbible. Il francese del Manchester United ha voluto affrontare alcuni temi extra calcio legati alla sua popolarità e al suo modo di essere. Il Polpo ha dato molta importanza a ciò che un calciatore del suo livello può rappresentare per lemeno fortunate.Acaption id="attachment 1062211" align="alignnone" width="603"(getty images)/caption"Devi sempre sapere dove stai andando ricordandoti da dove sei venuto", ha dettoriferendosi al successo che negli anni lo ha visto diventare uno dei calciatori più forti e in vista del panorama calcistico mondiale.Proprio sulla sua posizione e visibilità: "Quando vedi un bambino che è malato, gli mandi un messaggio e puoi cambiare la sua vita. Puoi ...

