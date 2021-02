A Saudita | Di Battista | ' Renzi si dimetta | ora legge su conflitto d' interessi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Matteoriceve soldi da un fondoe adesso deve dimettersi, punto”. Lo dice in un'intervista al Fatto quotidiano l'ex deputato del M5S, Alessandro Di. "Non è un politico, è un lobbista di se stesso. Ma in qualsiasi Paese del mondosi sarebbe già dovuto dimettere, perché c'è di mezzo anche la sicurezza nazionale. Il rapporto della Cia conferma ciò che tutti già sapevano, e che era già noto quando il senatore si recava in Arabia. L'ex premier - incalza Di- è stato lì per lodare il principe anche durante la crisi politica che lui stesso ha provocato. Ma essendo tornato al governo, nessuno gli chiede le dimissioni, e solo in queste ore qualcuno sta cominciando a chiedergli conto di quanto accaduto". Per Di ...