A cosa ci ha condannato | finirà come Conte? Vittorio Feltri | una brutale profezia su Mario Draghi premier

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Va da sé,è seduto sul trono di Palazzo Chigi da una settimana e sarebbe assurdo criticarlo per non aver ancora compiuto niente. Finora, poveraccio, si è limitato a seguire le orme del suo predecessore, divertendosi a colorare le regioni martoriate dalla pandemia. Una sola novità anche in campo cromatico: la Sardegna è diventata bianca, candidagiglio. Beati gli isolani, i quali non litigano più col virus, a differenza dei connazionali. Pensiamo che l'esordientesia obbligato ad agire imitando il vecchio per un unico motivo: non possiede gli strumenti validi per combattere il male del secolo. Egli non può contare sui vaccini per la semplice ragione che i deficienti dell'Europa, pur dandosi tante arie, non sono capaci di acquistarli e distribuirli agli Stati membri. Risultato in ...