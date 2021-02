53 anni, zero patologie pregresse e richiamo del vaccino già fatto: Covid, la morte di Ugo sconvolge l'Italia (Di domenica 28 febbraio 2021) Un caso che spaventa e che arriva dalla provincia di Caserta, dove la variante inglese del coronavirus ha mietuto la sua prima vittima: si tratta di Ugo Scardigli, 53 anni, originario di Firenze e residente a Pietravairano. E la notizia spaventa perché Ugo era un operatore sanitario: ha perso la vita dopo venti giorni di ricovero in tre diversi ospedali ma, soprattutto, aveva già ottenuto sia la prima dose sia il richiamo del vaccino. Una morte, dunque, che ha riaperto il dibattito sull'efficacia dei sieri in circolazione, soprattutto ora che le varianti stanno assediando l'Italia. Scardigli trasportava i pazienti in dialisi e non aveva patologie premesse: era stato per ovvie ragioni tra i primi ad accedere alla campagna vaccinale, che anche in Campania ha coinvolto per primi gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Un caso che spaventa e che arriva dalla provincia di Caserta, dove la variante inglese del coronavirus ha mietuto la sua prima vittima: si tratta di Ugo Scardigli, 53, originario di Firenze e residente a Pietravairano. E la notizia spaventa perché Ugo era un operatore sanitario: ha perso la vita dopo venti giorni di ricovero in tre diversi ospedali ma, soprattutto, aveva già ottenuto sia la prima dose sia ildel. Una, dunque, che ha riaperto il dibattito sull'efficacia dei sieri in circolazione, soprattutto ora che le varianti stanno assediando l'. Scardigli trasportava i pazienti in dialisi e non avevapremesse: era stato per ovvie ragioni tra i primi ad accedere alla campagna vaccinale, che anche in Campania ha coinvolto per primi gli ...

