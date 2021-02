50 sfumature di arancione

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 28 febbraio 2021) Gestire la pandemia in un paese democratico che rispetta la privacy e le libertà personali non è facile. Ma in questo momento in Italia mi sembra si stia facendo meno di quanto sarebbe possibile: abbiamo bisogno di regole più chiare e rispettate. In Cina non riescono a capire come gli occidentali abbiano potuto permettere il caos e la crisi economica e sociale in cui si trovano. Non riescono a credere che alcune persone da noi si rifiutino di indossare la mascherina. Siamo fortunati a vivere in paesi democratici, anzi dovremmo spingere con maggiore decisione perché anche altri paesi diventassero tali. Ma è ingiustificabile, dopo così tanti mesi, non apprendere qualcosa da chi è riuscito a controllare completamente la pandemia. L’Economist ha raccontato una storia esemplare accaduta a gennaio. A un lavoratore di Beijing è stato diagnosticato il Covid-19. Come avviene sempre in Cina per ...