28 febbraio: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di domenica 28 febbraio 2021) Ieri sono stati registrati 18.916 casi e 280 decessi. L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 28 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile. Fino a ieri sono statti somministrati 4.222.695 vaccini. Articolo in aggiornamento. I dati dei contagi suddivisi regione per regione: nelle Marche i nuovi positivi sono 798. In Veneto si registrano 1.285 nuovi positivi con 23 morti. In Basilicata 120 i nuovi casi positivi, su un totale di 1.438 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata (quasi 43mila sono le persone vaccinate). In Toscana 1.126 i positivi in più rispetto a ieri su quasi 15mila tamponi, 20 decessi e circa 300mila vaccinati totali. In Molise calano un po’ nelle ultime 24 ore, e vengono registrati 67 nuovi casi(da lunedì la regione sarà zona rossa). In ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Ieri sono stati registrati 18.916 casi e 280 decessi. L’andamento dei contagi diincon ildel 28del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile. Fino a ieri sono statti somministrati 4.222.695 vaccini. Articolo in aggiornamento. I dati dei contagi suddivisi regione per regione: nelle Marche i nuovi positivi sono 798. In Veneto si registrano 1.285 nuovi positivi con 23 morti. In Basilicata 120 i nuovi casi positivi, su un totale di 1.438 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata (quasi 43mila sono le persone vaccinate). In Toscana 1.126 i positivi in più rispetto a ieri su quasi 15mila tamponi, 20 decessi e circa 300mila vaccinati totali. In Molise calano un po’ nelle ultime 24 ore, e vengono registrati 67 nuovi casi(da lunedì la regione sarà zona rossa). In ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - SkyTG24 : Musica e balli in #Darsena, a #Milano, con centinaia di giovani per l'ultimo weekend in zona gialla prima che scatt… - TgrRaiToscana : #covid I nuovi casi sono 1.068 su 19.116 test di cui 14.034 tamponi molecolari e 5.082 test rapidi. @TgrRai - silviaguerrini : RT @baritoday: Coronavirus, in Puglia 1053 nuovi casi: più della metà in provincia di Bari. Tasso di positività supera il 13% - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #COVID19 -